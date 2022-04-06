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Сегодня, 19:26

Хамзат Чимаев: «Ковингтон не захочет драться со мной. UFC должны выгнать его, он лох»

Хамзат Чимаев оценил возможный бой против Колби Ковингтона
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев поделился мнением о возможном поединке против Колби Ковингтона.

«Буду рад, если они сделают этот бой. Но не думаю, что этот парень хочет драться со мной. Он побежит к копам, вызовет полицию. Дана Уайт окажется в тюрьме, если UFC сделает такой бой. Он [Колби] всегда много говорит, но когда оказывается лицом к лицу, вызывает копов. Ему не место в UFC. Они должны выгнать его. Он лох», — сказал Чимаев на медиа-дне к UFC 273.

В ночь на 10 апреля Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273 в Джексонвилле.

Колби Ковингтон
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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