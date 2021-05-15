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Хамзат Чимаев: «Хабиб — молодец парень. Уважаю. Красавчик»

02:22
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Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев в прямом эфире Instagram заявил, что уважает экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб — сила? Конечно, сила, братан, — сказал Чимаев. — Он доказал в UFC, что он в 70 килограммах сила. У меня другая весовая, братан».

«Да, Хабиб доказал все и показал. Молодец парень. Уважаю. Красавчик», — отметил боец.

Ранее Чимаев во время прямого эфира в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова написал про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет». После этого Чимаев подвергся критике в соцсетях со стороны жителей Дагестана и спортсменов.

На счету 27-летнего Чимаева 9 побед в 9 боях в ММА (3-0 в UFC). Он выступает в полусреднем и среднем весах.

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