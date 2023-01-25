Хабилов: «Я бы запретил в Дагестане курение и алкоголь»

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) в интервью «СЭ» рассказал, что запретил бы в Дагестане курение и алкоголь, а также раскритиковал людей, мешающих спать по ночам.

— Назови вещи, которые ты бы в Дагестане перво-наперво запретил?

— Курение и алкоголь. Не все могу сказать сейчас, что я бы хотел изменить, а так много чего изменил бы. Много моментов в голову приходит всегда. Думаю: «Если бы это так было, наверное, так лучше было бы. Так правильно было бы». Не хочу сейчас об этом говорить.

— Я понял, потому что надо хорошенько посидеть, подумать, потому что можно что-то забыть. Давай я тебя, скажем, натолкну на мысль. Понятное дело, что это невозможно запретить, но ты, наверное, имел в виду в целом какие-то моральные нормы? Я сейчас приведу твою цитату: «Чтобы не газовали на улицах, а то ребенка тяжело спать уложить».

— Я таких людей не понимаю вообще, которые вырезают эти катализаторы. Он что, хочет показать, что он крутой? Он вообще не крутой. Он просто мешает людям спать. И мне хотелось бы узнать хоть одного из тех, кто такие вещи делает, приехать в его двор, к его дому, к воротам, и там газовать, и, когда он выйдет, сказать ему: «Ты вот что почувствовал? Беспокойство почувствовал? Твои дети, твоя мать, они беспокойство почувствовали? Вот так же и мы, когда ты проезжаешь, мы это чувствуем». Не бывает же машин, которые шумят, когда проезжают. Нет, они это все делают, чтобы показать, какие они ребята модные, крутые. Людям вообще надо попроще себя вести. Многим.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 на турнире в Темекула, США.