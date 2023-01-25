Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:40

Хабилов рассказал, каким должен быть настоящий горец

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) в интервью «СЭ» заявил, что горец должен ценить свою культуру, свою религию, уважать старших.

— Твоя цитата: «Главное, чтобы дагестанцы оставались горцами». Горец в твоем понимании — это кто?

— Горец — это не человек, который отстал от цивилизации. Будут уважать и ценить больше людей, которые живут в горах, потому что у них не все так испорчено, как это происходит в городах. Человек знает определенные ценности, свою культуру, свою религию. У него есть определенные правила своей жизни, которые он не должен нарушать. У него есть слова, которые он не может сказать и которые на сегодняшний день не соблюдают некоторые люди, даже взрослые могут сказать и не сделать. Могут в одном месте одно сказать, в другом месте — то же самое, только по-другому сказать. Такие вещи горец настоящий не делает. Он знает, как себя вести в обществе. Он знает, что такое старший и младший.

Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом (16-4) 31 марта на Bellator 293 на турнире в Темекула, США.

2
0
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабилов: «Я бы запретил в Дагестане курение и алкоголь»

Махачев: «Я не собираюсь отдавать кому-то свой чемпионский пояс»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости