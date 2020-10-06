Хабилов назвал причину ухода из UFC

Российский боец Рустам Хабилов в интервью «СЭ» предположил, что промоушен UFC не захотел продлевать с ним контракт, так как ему уже несколько лет не дают американскую визу. На прошлой неделе было объявлено о том, что 34-летний Хабилов стал бойцом Bellator.

Хабилов провел последний бой в UFC в ноябре 2019 года, победив в Москве Сергея Хандожко (единогласное решение судей). Это был заключительный поединок по контракту с лигой. После турнира у Рустама состоялся разговор с матчмейкером Шоном Шелби.

— Шон Шелби обещал, руки пожимал, давал слово, что [новый] контракт будет, — сказал Хабилов. — Но в ноябре с момента нашей беседы пройдет уже год. Одни обещания и ожидания. Я столько лет провел в этой организации, считаю, что заслужил большего внимания. Причем мне до последнего говорили готовиться к сентябрьскому турниру в Абу-Даби. Говорили до последнего, даже когда до него две недели оставалось. Говорили: «Готовься-готовься, бой будет!» Я начал вес сбрасывать, держать диету...

Хабилов не дрался в США с 2014 года, поскольку ему перестали давать американскую визу.

— Мы сильно удивились действиями лиги, — отметил боец. — Был случай, когда они подписали бойца на 77 кг, за неделю до боя, и выпустили его драться на замену. Хотя я был готов подраться, во всю тренировался, и они были в курсе этого. Думаю, основная проблема заключается в визе. Они не видят перспективы у тех, кто не может получить американскую визу. Когда у меня была серия побед, я начал просить в соперники топов. Они же начали говорить: «Нет! Ты должен выступать в Америке, чтобы биться с топовыми бойцами. Если ты побьешь претендента, то мы с тобой ничего не сможем сделать». Поэтому я дрался с нетоповыми бойцами. Хотя если у тебя пять-шесть побед подряд, они обязаны дать тебе топа, правильно?

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC). Он выступал в UFC с 2012 года. (Илья Андреев)

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