Хабибуллин заявил, что готов выйти на замену в Гран-при АСА

Российский боец Глеб Хабибуллин высказался о подписании контракта с лигой АСА.

«О переходе договаривался мой менеджер Артем Харланов, который может рассказать вам подробности, но я думаю, что если будет вариант выйти на замену в Гран-при, то вы увидите меня там. Там сильные бойцы, всегда себя хочется себя проявлять с сильными бойцами. Вообще в моей весовой категории нет слабых парней, поэтому каждый бой — своеобразная проверка. Думаю, что со всеми обязательно встречусь», — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Россиянин является чемпионом AMC Fight Nights. Всего в активе 30-летнего бойца семь побед, одно поражение и две ничьи.