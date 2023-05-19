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Сегодня, 15:55

Хабибуллин заявил, что готов выйти на замену в Гран-при АСА

Алина Савинова
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Российский боец Глеб Хабибуллин высказался о подписании контракта с лигой АСА.

«О переходе договаривался мой менеджер Артем Харланов, который может рассказать вам подробности, но я думаю, что если будет вариант выйти на замену в Гран-при, то вы увидите меня там. Там сильные бойцы, всегда себя хочется себя проявлять с сильными бойцами. Вообще в моей весовой категории нет слабых парней, поэтому каждый бой — своеобразная проверка. Думаю, что со всеми обязательно встречусь», — цитирует Хабибуллина MMA.Metaratings.ru.

Россиянин является чемпионом AMC Fight Nights. Всего в активе 30-летнего бойца семь побед, одно поражение и две ничьи.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/khabibullin-gotov-vyiti-na-zamenu-v-gran-pri-asa-252277/
ММА
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