Родригес объяснился перед Ибрагимовым за трешток перед поединком на Hardcore MMA

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес обратился к российскому тяжеловесу Хадису Ибрагимову перед их боем на Hardcore MMA в Казахстане.

«Хочу сделать последнее обращение к Хадису и объясниться перед ММА-аудиторией, потому что в мой адрес прозвучали неприятные обвинения, которые не соответствуют действительности. Отвечу по пунктам.

1. Про танцы. Хадис, я ничего не имел против ваших танцев, мы в Бразилии любим танцевать и танцуем также с товарищами, я и подумать не мог, что моя шутка заденет тебя. Ни в коем случае я не ставил под сомнения ваши с Гаджи мужские качества. 2. Про тот самый Удар. Возникают трудности перевода и смысл моих слов переворачивается. Отвечаю боссу Хардкора и Хадису: я не горжусь тем лоу-киком! Я говорил, что травмировал руку Гаджи тайскими типами, которые жестко попали кость в кость по его руке. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на замедленном повторе. 3. Про изменения правил. Ты говоришь, что я трус, который согласился на изменения правил, а потом ударил по травме, но это не так. Я не понимал, о чем ты мне говоришь, просто кивал из вежливости, слушая тебя, но я не соглашался на изменение правил » , — приводит Metaratings.ru слова Родригеса.

Также бразилец отметил, что с уважением относится к Ибрагимову и ждет с ним предстоящего боя.

Бразилец и россиянин проведут бой 19 мая в рамках турнира Hardcore MMA, который пройдет в Алма-Ате. За свою карьеру 35-летний Родригес провел 20 боев, одержал 13 побед и потерпел 7 поражений. На счету 27-летнего Ибрагимова 13 побед и 4 поражения.

Российский боец с ноября 2021 года является чемпионом Hardcore MMA в супертяжелом весе. В августе 2018 года он также становился чемпионом лиги M-1 Challenge в полутяжелом весе.