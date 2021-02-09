Хабиб заявил, что не возобновит карьеру

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет возобновлять карьеру. Он также отметил, что общался на эту тему с главой промоушена Дана Уайтом.

«Это общение между мной и Дэйной... Будет как минимум неправильно рассказывать вам о том, что происходит в общении между нами. Я сказал ему, что мне не нравится, что дивизион застаивает. Я хочу, чтобы он двигался, чтобы ребята дрались за пояс, выявлялись претенденты. Потому что я уже отошел от дела, оставьте меня в покое. Пускай делают бои, кто-то дерется за пояс, кто-то — за то, чтобы стать претендентом.

Там как минимум четыре-пять человек, которые стоят, потому что являюсь действующим чемпионом. Мне это не нравится, я не доволен тем, что происходит застой. Когда появится определенность? Может, через две недели, или через месяц, или завтра, если Дэйна увидит мое сообщение. Может, он увидит и подумает: «Давайте я перестану пацана мучить» — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала Матч ТВ.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гетжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.