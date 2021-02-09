Нейт Диаз: «Конор делает одни и те же ошибки. Не умеет контролировать темп боя»

Бывший претендент на пояс в легком весе UFC Нейт Диаз разобрал реванш Конора Макгрегора против Дастина Порье.

«Конора финишируют налево-направо. Поэтому сейчас не время для нашего боя. Его снова убрали. Конор делает одни и те же ошибки. Вымахивается, неправильно задирает темп, устает и его финишируют. Так его финишировал я, Флойд и теперь Дастин. Люди говорили, что с Флойдом он дрался как-то там круто, но я не согласен. Он дрался с ним ужасно, ничем не удивил, все ждали и знали, что он будет делать.

Со мной он пошел вперед, слишком сильно задрал темп, устал и попался. С Хабибом он чуть получше контролировал темп, но все равно ничего не смог сделать. С Дастином он снова сразу резко попер вперед, промазал кучу ударов, вымахался и был пойман. Ему нужно было замедлять бой. Замедлять темп, быть умнее. Но он не умеет этого делать. И думаю, это психология тоже. Он не хочет долго находиться в клетке, поэтому торопится финишировать соперника.

Но я не могу сказать, что Порье сделал что-то особенное. Не столько он сделал что-то крутое, сколько Конор был в полной жопе", — сказал Диаз в интервью ESPN.

23 января Конор Макгрегор проиграл нокаутом Дастину Порье в главном бою вечера на UFC 257.