Хабиб выложил фото с совместной тренировки с двоюродным братом Усманом

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 17 мая на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

Российский боец выложил фото с тренировки с двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым, который представляет промоушен Bellator.

«Как же приятно тренироваться на свое удовольствие. Раньше были времена, а теперь моменты. Усман начал во всю готовиться к очередному своему бою, который пройдет 30 июля», — подписал пост Хабиб.

Последним поединком Хабиба стал бой Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.