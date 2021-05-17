Хабиб выложил фото с совместной тренировки с двоюродным братом Усманом
19:15
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов 17 мая на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.
Российский боец выложил фото с тренировки с двоюродным братом Усманом Нурмагомедовым, который представляет промоушен Bellator.
«Как же приятно тренироваться на свое удовольствие. Раньше были времена, а теперь моменты. Усман начал во всю готовиться к очередному своему бою, который пройдет 30 июля», — подписал пост Хабиб.
Последним поединком Хабиба стал бой Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который прошел 24 октября 2020 года. Рекорд россиянина остановился на отметке 29-0.
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