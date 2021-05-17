Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил свои слова об экс-чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове. Он высказался в прямом эфире Instagram.

«Старший двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров (на самом деле троюродный брат — Прим. «СЭ») — он наш одноклубник, с нашего клуба. Уважаемый человек. (В кадре появляется боец UFC Хамзат Чимаев — Прим. «СЭ»). Вот, только спрашивали, где Хамзат. Вот здесь Хамзат! Магомед Исмаилов вообще дает. Он-то куда лезет? Я вообще не понимаю. Ты проект АСА. Настоящий проект. Ты сам знаешь, что ты проект. Проект — это не оскорбительное слово. Это значит, что организация нашла человека, который будет полезен, который будет интересен для болельщиков.

Вот наш Хамзат — почему он провел несколько боев за короткое время? Потому что у него есть талант, он сильный. Он интересен всем, он красиво дерется и ничего не боится. Мы на связи с Хабибом, с братьями. Они никто ничего не говорят. А вы ерунду несете. Когда мы говорим «Ахмат» — сила!", то вы недовольны, а сейчас «Хабиб — сила!» можно сказать. Он лучший талант в этой организации, UFC. Он доказал это всему миру. Но проект есть проект. Они нашли друг друга. Он нашел эту организацию, а организация нашла его. И что? Если что-то не так, то мой номер у них есть. Я вас прошу, будьте мужчинами, будьте людьми. Не оскорбляйте. Вы же в лицо это не скажете.

Спорт не связан с политикой. Есть много спортсменов не мусульман, которые мне нравятся. Например, Джон Джонс. Мне нравится, как он дерется. При чем тут национальность или религия? Хабиб сам говорил, что если UFC будет настаивать, то он будет биться с дагестанцем, с чеченцем. Они не мусульмане что ли? Почему сейчас делают опросы, кто выиграет — Хабиб или Хамзат? Хабиб уже сделал свое дело и ушел. Он создал свою лигу, у него свои бойцы, он занимается бизнесом. Я просто слово сказал. Если он придет в нашу лигу, то нашей лиге будет реклама. Если у него будет 30-0, то еще лучше. Надо болеть нормально, по-мужски, не оскорбляя друг друга».

Ранее Кадыров заявил следующее: «Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он — стопроцентный проект, потому что они в хороших отношениях с Даной Уайтом и... Хорошие бои там бывают. Если кто-то даже пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а его [Хабиба] никогда не снимали с рейтинга. Он даже сам знает, что он — проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации или Дагестан».