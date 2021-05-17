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У Конора Макгрегора родился сын

16:15
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Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в своем Instagram рассказал, что у него родился сын.

«Клан Макгрегора теперь является семьей из 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и мамочка чудо-женщина молодцы! Боже, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын Риан Макгрегор», — написал Макгрегор.

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

Конор Макгрегор и его супруга Ди Девлин также воспитывают 3-летнего Конора-младшего и 2-летнюю Крою.

Через два месяца 32-летнему ирландцу предстоит бой против американца Дастина Порье.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CO-fegXpgMR/

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