У Конора Макгрегора родился сын

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор в своем Instagram рассказал, что у него родился сын.

«Клан Макгрегора теперь является семьей из 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и мамочка чудо-женщина молодцы! Боже, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын Риан Макгрегор», — написал Макгрегор.

Конор Макгрегор и его супруга Ди Девлин также воспитывают 3-летнего Конора-младшего и 2-летнюю Крою.

Через два месяца 32-летнему ирландцу предстоит бой против американца Дастина Порье.