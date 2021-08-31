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Хабиб выложил фото с футбольной тренировки

08:38
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в Instagram. Снимок сделан на футбольном поле.

«Прекрасное футбольное утро», — подписал он фото.

32-летний Нурмагомедов провел последний бой в октябре в Абу-Даби, где он задушил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры в ММА. Всего на его счету 29 побед и 0 поражений. Сейчас он занимается развитием своей лиги Eagle FC.

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