Макгрегор потроллил Хабиба по поводу ринг-герлз
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потроллил экс-чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Россиянин ранее заявил, что ринг-герлз — это самое ненужное в смешанных единоборствах.
Макгрегор опубликовал картинку в стиле «Симпсонов», на которой Хабиб закрывает глаза, увидев двух сексуальных девушек.
Напомним, Нурмагомедов сказал по поводу ринг-герлз, которые показывают таблички с номерами раундов, следующее: «Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте».
August 31, 2021
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