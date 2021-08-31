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«Просто делай»: Хабиб поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом

07:46
«Просто делай»: Хабиб поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом. Фото Instagram
«Просто делай»: Хабиб поддержал Махачева перед боем с дос Аньосом. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал Ислама Махачева перед боем с бразильцем Рафаэлем дос Аньосом. Поединок пройдет на турнире UFC 267 в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября.

«Просто делай», — написал Нурмагомедов в Instagram, отметив Махачева на афише к бою.

Напомним, 29-летний Махачев занимает пятое место в рейтинге легкого веса UFC (дос Аньос на 7-м месте). В своем последнем бою россиянин победил бразильца Тиаго Мойзеса. В UFC у него 10 боев, в которых он одержал 9 побед.

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