Хабиб сравнил Криштиану, Месси и Златана

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сравнил трех выдающихся футболистов современности: Криштиану Роналду, Златана Ибрагимовича и Лионеля Месси.

— Все знают, что ты дружишь с Криштиану Роналду, все знают, что он — суперпрофи. Расскажи историю о нем, которую мало кто знает, но которая впечатлила даже тебя.

— Мы постоянно переписываемся, общаемся. При встрече дискуссия с ним была, как черпать мотивацию. Он мне говорил, что он хотел бы, чтобы его сын превзошёл его, но он переживает, что он не сможет сделать этого. Почему? В его возрасте Криштиану просто мечтал о простых бутсах, — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу «Красава».

— Был голодный, если коротко?

— Да. А у его сына есть все — и из-за этого Криштиану боится, что не будет голода. На самом деле так и есть, голод движет человеком, нужна мотивация, нужно, чтобы было к чему стремиться. Когда у тебя есть все, сложно черпать мотивацию. Он привел мне этот пример — и я не то, чтобы был удивлен, вроде бы простые вещи. Но мне это понравилось, я понял, что такой человек никогда не будет довольствоваться одним, двумя, тремя титулами. Я думаю, что он еще два-три сезона будет бомбить.

— Криштиану, Златан, Месси — расставь их по таланту, от лучшего к худшему.

— Это подстава (смеется). Но на первое место, я думаю, Криштиану поставил бы. По-своему Златана тоже можно назвать великим футболистом, но, я думаю, что вторым по результату, конечно, Месси. У меня со Златаном очень серьёзное общение, общаемся после каждого его матча, после каждого моего боя общались и общаемся до сих пор.