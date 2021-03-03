Хабиб рассказал, с кем из великих футболистов ассоциирует себя

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем бы из великих футболистов мог бы сравнить себя.

«Я бы себя поставил на место Роналдо «старого», «Зубастика». Я помню, как в 2015-м году получил травму, потом почти год прошел — я заново получил травму. Две крестообразные у меня были прооперированы и прямо после второй операции через месяц я с ним увиделся. Говорю: «Ты вернулся после крестообразной и стал чемпионом мира. У меня чуть схожая история, даст Бог, я тоже стану таким чемпионом мира после «крестов». Он такой на меня смотрит и спрашивает: «Ты откуда знаешь историю о моих «крестах»?» Я говорю: «В смысле? Я всю историю про тебя знаю — где-когда играл, сколько забил, куда переходил». Он на меня смотрит и говорит: «Я не видел бойцов, которые так разбираются в футболе», — рассказал Хабиб в интервью YouTube-каналу «Красава».