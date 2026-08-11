ACA 206 Вахаев — Алиакбари: полный кард, когда бои, дата и время начала

Турнир ACA 206 пройдет в субботу, 15 августа. Вечер ММА состоится на «ЦСКА Арене» в Москве (Россия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона ACA в тяжелом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари. В соглавном поединке Фаридун Одилов и Алтынбек Мамашов проведут бой в среднем весе.

Кард боев ACA 206

Главный кард

Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)

Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)

Али Багов (35-13) — Али Абдулхаликов (17-4)

Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)

Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)

Предварительный кард

Хафиз Сакибеков (11-4) — Висхан Кадиров (15-4)

Кирилл Грищенко (9-2) — Мохаммед Усман (11-4)

Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)

Майкл Грэйвс (11-1-2) — Виталий Слипенко (16-5)

Расул Магомедов (17-4) — Сидни Аутло (22-6)

Алихан Сулейманов (17-5) — Дэнис Силва (20-9)

Венер Галиев (37-15) — Фелипе Фроес (27-11-1)

Эриван Перейра Силва (19-3) — Артем Дамковский (27-17)

Павел Гордеев (23-7) — Амирхан Адаев (23-6)

Энрике Барзола (23-10-2) — Сайфуллах Джабраилов (18-3)

Шадид Абдурзаков (12-5-1) — Магнус Келли Конрадо (20-7)

Вечер смешанных единоборств можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте ACA. Начало трансляции — в 15.30.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в матч-центре ММА «СЭ».