Бокс/ММА
ACA
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
АСА
ACA 206 Вахаев — Алиакбари: полный кард, когда бои, дата и время начала турнира 15 августа 2026

11 августа, 18:00

ACA 206 Вахаев — Алиакбари: полный кард, когда бои, дата и время начала

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир ACA 206 пройдет в субботу, 15 августа. Вечер ММА состоится на «ЦСКА Арене» в Москве (Россия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона ACA в тяжелом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари. В соглавном поединке Фаридун Одилов и Алтынбек Мамашов проведут бой в среднем весе.

Кард боев ACA 206

Главный кард

  • Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)
  • Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)
  • Али Багов (35-13) — Али Абдулхаликов (17-4)
  • Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)
  • Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)

Предварительный кард

  • Хафиз Сакибеков (11-4) — Висхан Кадиров (15-4)
  • Кирилл Грищенко (9-2) — Мохаммед Усман (11-4)
  • Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)
  • Майкл Грэйвс (11-1-2) — Виталий Слипенко (16-5)
  • Расул Магомедов (17-4) — Сидни Аутло (22-6)
  • Алихан Сулейманов (17-5) — Дэнис Силва (20-9)
  • Венер Галиев (37-15) — Фелипе Фроес (27-11-1)
  • Эриван Перейра Силва (19-3) — Артем Дамковский (27-17)
  • Павел Гордеев (23-7) — Амирхан Адаев (23-6)
  • Энрике Барзола (23-10-2) — Сайфуллах Джабраилов (18-3)
  • Шадид Абдурзаков (12-5-1) — Магнус Келли Конрадо (20-7)

Вечер смешанных единоборств можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте ACA. Начало трансляции — в 15.30.

Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в матч-центре ММА «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алихан Вахаев
Амир Алиакбари
ACA: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Иранец Алиакбари: «После боя в России мою американскую визу аннулировали, но мне плевать»

В ACA могут провести первый «анонимный поединок»
Новости
RSS RSS
Все новости