ACA 206 Вахаев — Алиакбари: полный кард, когда бои, дата и время начала
Турнир ACA 206 пройдет в субботу, 15 августа. Вечер ММА состоится на «ЦСКА Арене» в Москве (Россия) и начнется в 15.30 по московскому времени.
Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона ACA в тяжелом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари. В соглавном поединке Фаридун Одилов и Алтынбек Мамашов проведут бой в среднем весе.
Кард боев ACA 206
Главный кард
- Алихан Вахаев (15-3) — Амир Алиакбари (16-4)
- Фаридун Одилов (20-4-2) — Алтынбек Мамашов (19-5-1)
- Али Багов (35-13) — Али Абдулхаликов (17-4)
- Осимхон Рахмонов (16-5) — Томаш Дэк (25-14-1)
- Павел Витрук (19-9-1) — Мехроч Мамадшоев (8-1)
Предварительный кард
- Хафиз Сакибеков (11-4) — Висхан Кадиров (15-4)
- Кирилл Грищенко (9-2) — Мохаммед Усман (11-4)
- Юсуп-Хаджи Зубариев (16-4-1) — Жора Айвазян (17-1)
- Майкл Грэйвс (11-1-2) — Виталий Слипенко (16-5)
- Расул Магомедов (17-4) — Сидни Аутло (22-6)
- Алихан Сулейманов (17-5) — Дэнис Силва (20-9)
- Венер Галиев (37-15) — Фелипе Фроес (27-11-1)
- Эриван Перейра Силва (19-3) — Артем Дамковский (27-17)
- Павел Гордеев (23-7) — Амирхан Адаев (23-6)
- Энрике Барзола (23-10-2) — Сайфуллах Джабраилов (18-3)
- Шадид Абдурзаков (12-5-1) — Магнус Келли Конрадо (20-7)
Вечер смешанных единоборств можно посмотреть в прямом эфире на официальном сайте ACA. Начало трансляции — в 15.30.
Следить за ключевыми событиями и результатами боев турнира можно в матч-центре ММА «СЭ».
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