Штырков вызвал Исмаилова на боксерский поединок: «Почему нет?»

Российский боец ММА Иван Штырков предложил Магомеду Исмаилову провести реванш по правилам бокса.

Напомним, что в декабре 2020 года он проиграл Исмаилову судейским решением на турнире ACA 115.

По словам бойца, такой неожиданный формат будет интересен многим.

«Далеко загадывать не буду, но скажу, что да, при хорошем предложении и моих физических кондициях, думаю, что не откажусь выйти на ринг и против профессионала. А так, если сейчас все пройдет хорошо, то, может, с Исмой вот и побоксируем», — цитирует спортсмена пресс-служба RCC.

Также Штырков заявил, что ему «было бы интересно побоксировать» с Дмитрием Кудряшовым.

«Вообще, много ребят, которые сейчас в такой уже полупрофессиональной среде — в том смысле, что смешивают... боксеры, бойцы ММА», — отметил боец.

Напомним, что поединок бойцов смешанного стиля Михаила Мохнаткина и Ивана Штыркова станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Омске 27 мая.

Главным событием боксерского вечера станет поединок между Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем.

Также на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008), чемпион мира, Европы и России по боксу Алексей Тищенко. Его соперником станет Нехомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA.

Кроме того, звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.