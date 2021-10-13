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Менеджер Абдель-Азиз заявил, что Чимаев извинился перед Хабибом Нурмагомедовым

Менеджер Абдель-Азиз рассказал, что Чимаев извинился перед Хабибом
13 октября, 17:19
Хабиб Нурмагомедов. Фото FOX News
Хабиб Нурмагомедов. Фото FOX News
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Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что боец Хамзат Чимаев извинился перед россиянином за высказывания в его адрес.

«Хамзат, Хабиб и я — все мы братья, мы — мусульмане. Но то, что я больше не работаю с Хамзатом, ничего не значит, я все так же люблю его, поддерживаю его, он отличный парень. Через три месяца после произошедшего он принес свои извинения, сказал, что произошедшее было ошибкой. Но у Хамзата сейчас все хорошо, у него менеджер Махди [Шаммас], новый контракт, по которому он может заработать много денег. Я давно знаю Хабиба, я лоялен к нему, но это не значит, что я не лоялен к Хамзату. Ситуация была разрешена, ни у кого нет проблем с Хамзатом. Я уверен, что он — будущий чемпион и у него все будет хорошо», — цитирует агента ТАСС.

В мае 2021 года глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал Хабиба «проектом» UFC и заявил, что готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем Absolute Championship Akhmat (ACA). Это заявление вызвало споры среди фанатов и сторон бойцов.

Позднее Кадыров объяснил, что в слове «проект» нет ничего оскорбительного, и призвал не политизировать его высказывания. Чимаев под этим прямым эфиром в Instagram Кадырова написал, что «порвет» Нурмагомедова, после чего началась новая серия споров, которая также была улажена представителями команд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12654275

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Виктория Кравченко все материалы автора
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