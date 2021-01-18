Хабиб: «Сен-Пьер, когда ты вернешься? Дай мне знать»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на YouTube-канале The Schmo заявил, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер не хочет с ним драться.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец не будет проводить поединок с Сен-Пьером.

«Он не хочет драться со мной. Я с ним только что переписывался в инстаграме. Теперь нужно говорить о нем что-то плохое?



Мне нужно поговорить с ним. Жорж, когда ты вернешься? Пожалуйста, дай мне знать», — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов может вернуться в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.