Хабиб рассказал, зачем снова выпрыгнул из клетки
Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему выпрыгнул из октагона после победы над Дастином Порье.
Бой состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Хабиб победил досрочно — удушающим приемом в третьем раунде.
— Почему вы после прыжка из клетки сначала обняли главу UFC Дану Уайту?
— За ним трое моих дядей сидели. Смотрю — Дана впереди, он мягенький. Хотел на него приземлиться. Конечно, это был прыжок радости.
— Теперь это ваша фишка.
— Это надо прекращать. С 2008 по 2012 годы я тренировал детей. Первое чему мы учим — это уважение. Уважение к друзьям, к спарринг-партнерам и, конечно, к тренеру. (Илья Андреев)
MADNESS @TeamKhabib pic.twitter.com/76d5GUt2xZ— Dana White (@danawhite) September 7, 2019
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