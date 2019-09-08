Хабиб рассказал, зачем снова выпрыгнул из клетки

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему выпрыгнул из октагона после победы над Дастином Порье.

Бой состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Хабиб победил досрочно — удушающим приемом в третьем раунде.

— Почему вы после прыжка из клетки сначала обняли главу UFC Дану Уайту?

— За ним трое моих дядей сидели. Смотрю — Дана впереди, он мягенький. Хотел на него приземлиться. Конечно, это был прыжок радости.

— Теперь это ваша фишка.

— Это надо прекращать. С 2008 по 2012 годы я тренировал детей. Первое чему мы учим — это уважение. Уважение к друзьям, к спарринг-партнерам и, конечно, к тренеру. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция