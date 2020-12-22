Хабиб поблагодарил россиян за признание лучшим спортсменом страны

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram поблагодарил за признание его лучшим спортсменом России по версии ВЦИОМ. Вторым футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно).

«Одно дело, когда вас признают эксперты, тренеры, бойцы и специалисты, а другое дело это признание народа. Спасибо вам, что вы есть. Без вас это было бы практически невозможным», — написал Хабиб.