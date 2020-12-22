Хабиб возглавил рейтинг спортсменов в 2020 году по данным ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2020 год.

Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от COVID-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%).

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно).