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Хабиб возглавил рейтинг спортсменов в 2020 году по данным ВЦИОМ

Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2020 год.

Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от COVID-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%).

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно).

Дополнительная информация:

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/itogi-2020-go-sobytija-ljudi-ocenki-ozhidanija-ot-2021-go

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