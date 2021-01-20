Хабиб ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Sport 24 ответил на вопрос о возможном возвращении в октагон.
«Самое ценное, что у меня есть, это — мама, так что, давайте вы не будете меня подталкивать на поступки, которые будут разочаровывать мою маму. Постоянно обсуждают — вернется, не вернется... Сегодня у нас 2021-й. Год назад был 2020-й, то же время, январь. И столько всего произошло, что мы не знаем, что будет в 2022-м, 2023-м... Так что, давайте не будем об этом. Никто не знает, что будет завтра. В ближайшее время у меня даже нет планов на счет UFC», — сказал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэтжи на UFC 254 объявил о завершении карьеры. 32-летний россиянин ушел из ММА с рекордом 29-0 (13-0 в UFC).
По его словам, после смерти отца он дал обещание матери, что больше никогда не выйдет в октагон.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/mma/2021-01-20-khabib-nurmagomedov-vozvrashcheniye-intervyu-kogda-vernetsya-kogda-boy
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