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Хабиб опубликовал очередной философский пост в Instagram

13:39

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал очередной пост.

«Думал накидать тут всякой речи, но потом решил все-таки не делать этого. На связи», — написал Хабиб.

20 февраля россиянин заявил, что он собирается выпустить автобиографический фильм. Несмотря на заявление о завершении бойцовской карьеры, 32-летний Нурмагомедов все еще числится в статусе чемпиона легкого дивизиона в UFC. В конце февраля планируется его встреча с президентом UFC Даной Уайтом.

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