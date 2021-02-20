Хабиб работает над фильмом о себе. Он намерен выиграть премию «Оскар»

Непобежденный российский боец Хабиб Нурмагомедов в интервью Магомеду Исмаилову рассказал, что он собирается выпустить автобиографический фильм. Боец надеется, что станет обладателем премии «Оскар».

«Сейчас работаю над документальным фильмом обо мне, который выйдет где-то через полтора года, — сказал Хабиб. — Мы не просто хотим выпустить фильм, а еще планируем выиграть «Оскар». Ведется работа с Голливудом. Скорее всего, в кинотеатрах выйдет фильм, потому что здесь есть история: парень с гор стал лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории и никогда не проигрывал».

Несмотря на заявление о завершении бойцовской карьеры, 32-летний Нурмагомедов все еще числится в статусе чемпиона легкого дивизиона в UFC. В конце февраля планируется его встреча с президентом UFC Даной Уайтом.