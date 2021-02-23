Президент UFC оценил победу Куницкой над Виейрой

Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянка Яна Куницкая одержала чистую победу над бразильянкой Кетлен Виейрой.

Поединок прошел на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе и завершился победой Куницкой по очкам со счетом 29:28 по решению всех трех судей.

«Виейра ничего не сделала. Куницкая нанесла кучу ударов по корпусу и в голову, — приводит слова Уайта BJPenn. - Она била ее постоянно. Думаю, по ударам счет 178:16. Куницкая точно выиграла этот бой».

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела пять поражений, еще один бой признали несостоявшимся.