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Президент UFC оценил победу Куницкой над Виейрой

12:21
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что россиянка Яна Куницкая одержала чистую победу над бразильянкой Кетлен Виейрой.

Поединок прошел на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе и завершился победой Куницкой по очкам со счетом 29:28 по решению всех трех судей.

«Виейра ничего не сделала. Куницкая нанесла кучу ударов по корпусу и в голову, — приводит слова Уайта BJPenn. - Она била ее постоянно. Думаю, по ударам счет 178:16. Куницкая точно выиграла этот бой».

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела пять поражений, еще один бой признали несостоявшимся.

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