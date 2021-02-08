Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в американский промоушен. Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре после третьей успешной защиты титула (рекорд в ММА — 29-0).

«Я сосредоточен на своих проектах. Их сейчас четыре-пять, — сказал Хабиб в эфире «Все на матч». — Насчет карьеры бойца... Не хочу вдаваться в подробности. Дана (Уайт) очень честный. Думаю, он придет к общественности и журналистам с тем сообщением, которое я ему отправил где-то неделю назад».

«Я написал, как хотел бы, чтобы все развивалось в легком весе, — добавил Хабиб. — Мне не нравится нынешняя ситуация. Я знаю, что бойцы уже строят планы на май-июнь, чтобы разыграть титул. Но Дана сказал, что еще не закончил. Сказал: «Прилетишь в Вегас в конце февраля, сядем». Ему нужно принять какое-то решение. И я приму любое».

Президент UFC Дана Уайт не исключал возвращения Нурмагомедова в UFC. Но после турнира UFC 257, в главном бою которого Дастин Порье победил Конора Макгрегора, сообщил: это вряд ли произойдет.