Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о том, есть ли у него желание сыграть за профессиональный футбольный клуб.

«Хочу ли я сыграть официальный матч за футбольный клуб? Есть такое желание, — сказал Хабиб в эфире «Матч ТВ». — Это такая мечта. Футбол — это королева спорта.

С кем я на этот счет (провести официальный матч) не общался. С президентом УЕФА Чеферином, с владельцем «ПСЖ», с Криштиану (Роналду — Прим «СЭ»).

«Спартак»? Это местный уровень. Вот если бы меня пригласили... Клуб мечты — это «Реал»!

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и во всех победил.