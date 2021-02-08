Хабиб высказался о возможности боя в собственном промоушне

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о возможностях своего боя в собственном промоушне. В ноябре российский боец стал владельцем Eagle Fighting Promotions.

«А с кем выступить? Сам выйду в свою же клетку и сделаю бой с тенью? — сказал Хабиб в эфире «Все на матч!» — Ну, может, будет показательное выступление, может, мастер-класс.

Никогда не знаешь, сейчас 32 года, неизвестно, что будет в 35. Но пока таких планов нет".