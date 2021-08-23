Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает тяжеловеса Сирила Гана сильнейшим бойцом в своей весовой категории.

«Лучший тяж сейчас в ММА — это Сирил Ган, — сказал Нурмагомедов на медиа-дне EFC. — Но владельцам лиги более интересен Нганну, потому что наглухо вырубает. Думаю, Ган выиграет у него, он как боец ММА сильнее. Волков — Ган? Конечно, переживал [за Волкова], но там видно было, что где-то на шаг класс Гана выше».

7 августа Ган нокаутировал Деррика Льюиса в 3-м раунде и стал временным чемпионом UFC в тяжелом весе.