Хабиб Нурмагомедов: «Ковингтон может нравиться или нет, но он очень жесткий»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о претенденте на пояс в полусредней категории Колби Ковингтоне.

«Это самый тяжелый бой, который сейчас может пройти в 77 кг, у Камару Усмана, — сказал Нурмагомедов на медиа-дне EFC. — Мы неделю назад виделись с ним в Дубае, общались, я ему это сказал, он сам это прекрасно осознает, пашет. Думаю, у него хорошие шансы на победу. Он еще улучшил ударную технику, сейчас всех вырубает».

Поединок Усмана и Ковингтона пройдет 6 ноября на UFC 268. В первом бою нигериец выиграл нокаутом в 5-м раунде.

«Ковингтон, он может кому-то нравиться или нет, но он очень жесткий. Он умеет драться и будет драться. Станет ли Усман после этой победы величайшим полусредневесом? Ну именно после этой тяжело будет. Еще чуть-чуть дальше пойдет, еще три защиты и может», — добавил Хабиб.