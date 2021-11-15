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Боец ММА упал со скалы во время тренировки и разбился насмерть

18:26

Польский боец смешанного стиля (MMA) Матеуш Лазовски погиб из-за несчастного случая во время тренировки в горах. Он не удержал равновесие и упал со скалы, сообщает Sport.pl.

Когда спортсмена обнаружили спасатели, он был уже мертв.

На счету Лазовски шесть профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств. Он одержал три победы — одну нокаутом и две судейскими решениями.

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Иван Шитик все материалы автора
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