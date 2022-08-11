Хабиб отреагировал на слова Оливейры про высокомерие: «Кто его оскорблял?!»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Чарльза Оливейры, который назвал команду Нурмагомедова высокомерной. 22 октября Оливейра в бою за титул чемпиона UFC в легком весе встретится с Исламом Махачевым, другом Хабиба.

— Чарльз Оливейра отмечает высокомерие вашей команды. Понимаете, почему он так говорит?

— Как можно пренебрегать соперником, который стал лучшим бойцом года? Никто не пренебрегает. 11 побед подряд, столько финишей. Глупо говорить, что мы его недооцениваем. Это очень тяжелый бой для нас.

В каком интервью мы к нему относились высокомерно?! Мы всегда его называли чемпионом. Если мы говорим, что хотим досрочно завершить бой — это не высокомерие. У нас есть план. Думаю, у него тоже есть план. Он тоже хочет финишировать Ислама. Он тоже хочет его бить по лицу ногами, коленями, руками, локтями, задушить его, сломать кости. Мы же для этого выходим в октагон. А разве это не высокомерие с его стороны?

Кто его оскорблял? Не вижу никакого высокомерия. Он просто чувствует... Когда дерешься с Гэтжи, с Чендлером — ты понимаешь, что они когда-то проигрывали. Ты видишь их плюсы и минусы. Можешь найти переключатель. Может, он посчитает это высокомерием, но мне без разницы: когда Оливейра смотрит на Ислама, он не видит этот переключатель, и из-за этого он нервничает. Но кого это волнует? 22 октября мы войдем в клетку, мы его финишируем.