Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после турнира Eagle FC 49 в беседе с журналистами оценил шансы Ислама Махачева на победу в бою с Чарльзом Оливейрой. Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе состоится 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280.

— Как оцениваешь шансы Ислама Махачева на победу в процентном соотношении?

— Я не стал бы ему [Оливейре] не давать шансы. Это будет глупо, потому что Оливейра — лучший боец года [2021]. Думаю, 70 на 30. 30 процентов по-любому надо дать Оливейре. Потому что очень непредсказуемый. Может драться как в стойке, так и в партере. Может с колена ударить, с локтя, с дистанции, с ноги может в корпус и голову бить. Очень непредсказуемый и неудобный соперник.