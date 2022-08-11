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Хабиб: «Шансы Махачева — 70 на 30. Но Оливейра очень неудобный»

Хабиб оценил шансы Махачева в бою с Оливейрой в UFC
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после турнира Eagle FC 49 в беседе с журналистами оценил шансы Ислама Махачева на победу в бою с Чарльзом Оливейрой. Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе состоится 22 октября в Абу-Даби на турнире UFC 280.

 — Как оцениваешь шансы Ислама Махачева на победу в процентном соотношении?

— Я не стал бы ему [Оливейре] не давать шансы. Это будет глупо, потому что Оливейра — лучший боец года [2021]. Думаю, 70 на 30. 30 процентов по-любому надо дать Оливейре. Потому что очень непредсказуемый. Может драться как в стойке, так и в партере. Может с колена ударить, с локтя, с дистанции, с ноги может в корпус и голову бить. Очень непредсказуемый и неудобный соперник.

Хабиб Нурмагомедов. «В поп-ММА преследуют грязь». Хабиб: первое интервью российским СМИ в 2022-м
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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