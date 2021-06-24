Хабиб Нурмагомедов претендует на звание лучшего бойца ММА на премии ESPY Awards
02:34
Телеканал ESPN объявил претендентов на звание лучшего бойца ММА 2021 года. В этой категории премии ESPY Awards одним из претендентов стал 32-летний бывший чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.
Также на приз претендуют действующая чемпионка UFC в легком и полулегком весе Амандой Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну и действующая обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.
Победитель будет объявлен 10 июля на специальной церемонии.
В октябре 2020 года Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После чего Хабиб объявил о завершении карьеры.
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