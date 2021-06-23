Дуглас Лима хочет получить реванш против Ярослава Амосова
23 июня 2021, 23:55
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима заявил, что хочет исправить свое плохое выступление в бою против Ярослава Амосова на прошедшем турнире Bellator.
«Я готов закрыть мое ужасное выступление! Погнали!» - написал боец в своем Instagram.
Лима - Амосов состоялся 11 июня в главном событии Bellator 260. Тогда 27-летний украинец победил единогласным решением судей, при профессиональном рекорде – 26 побед при нуле поражений.
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