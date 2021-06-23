Дуглас Лима хочет получить реванш против Ярослава Амосова

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Дуглас Лима заявил, что хочет исправить свое плохое выступление в бою против Ярослава Амосова на прошедшем турнире Bellator.

«Я готов закрыть мое ужасное выступление! Погнали!» - написал боец в своем Instagram.

Лима - Амосов состоялся 11 июня в главном событии Bellator 260. Тогда 27-летний украинец победил единогласным решением судей, при профессиональном рекорде – 26 побед при нуле поражений.