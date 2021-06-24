Бой Михаила Рагозина против бразильца Прадо станет главным событием турнира RCC Intro XIV

Поединок Михаила Рагозина против бразильца Вагнера Прадо станет главным событием турнира RCC Intro XIV, сообщает пресс-служба промоушена.

Турнир RCC Intro XIV состоится 17 июля в Екатеринбурге.

На счету 29-летнего Рагозина 17 побед и 4 поражения в ММА, у 33-летнего Прадо 15 побед, 4 поражения и 1 ничья, 1 поединок бразильца признан несостоявшимся.