Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Усмана с завоеванием титула Bellator и выложил архивное фото

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова с завоеванием титула Bellator в легком весе.

«Мои поздравления, братишка! Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов и выложил архивное фото с братом.

В ночь с 18 на 19 ноября Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-44) и забрал у него титул чемпиона Bellator в легком весе. Теперь на счету Усмана Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в карьере.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 288 в Чикаго, Хабиб не смог лично присутствовать на поединке из-за того, что у него истек срок американской визы.