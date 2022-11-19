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Сегодня, 09:34

Хабиб Нурмагомедов поздравил брата Усмана с завоеванием титула Bellator и выложил архивное фото

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хабиб и Усман Нурмагомедовы.
Фото Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поздравил своего троюродного брата Усмана Нурмагомедова с завоеванием титула Bellator в легком весе.

«Мои поздравления, братишка! Ты долго и упорно к этому шел. Очень грамотная и доминирующая победа, теперь все только начинается», — написал в соцсетях Хабиб Нурмагомедов и выложил архивное фото с братом.

В ночь с 18 на 19 ноября Усман Нурмагомедов победил бразильца Патрики Фрейре единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-44) и забрал у него титул чемпиона Bellator в легком весе. Теперь на счету Усмана Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения в карьере.

Бой состоялся в рамках турнира Bellator 288 в Чикаго, Хабиб не смог лично присутствовать на поединке из-за того, что у него истек срок американской визы.

Усман Нурмагомедов (справа) против Патрики Фрейре. Усман Нурмагомедов стал чемпионом Bellator! А Хабиб все-таки присутствовал в клетке — виртуально

Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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