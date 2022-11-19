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Сегодня, 11:26

Федор Емельяненко поздравил Немкова с победой над Андерсоном на турнире Bellator 288

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец ММА Федор Емельяненко поздравил Вадима Немкова с победой над Кори Андерсоном в главном поединке турнира Bellator 288.

Немков выиграл в пятираундовом поединке единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) и защитил чемпионский титул в полутяжелом весе. 

«От всей души поздравляю Вадима Немкова с заслуженной победой! Конечно, был очень эмоционально напряженный поединок, я сильно переживал за Вадима, но он был в отличной форме, хорошо подготовился, в том числе психологически, и показал достойный чемпиона бой.

Наша команда и вся страна сегодня искренне радуется победам Вадима Немкова и Усмана Нурмагомедова. Мы в очередной раз доказали, что российская школа ММА — одна из лучших. Два чемпионских пояса у наших ребят. Я верен, что они еще очень долго будут держать их в своих руках и радовать своими победами!» — написал Емельяненко в своих социальных сетях.

Следующий бой 30-летний Немков на турнире Bellator 290 в Лос-Анджелесе (США) против Йоэля Ромеро. На счету россиянина 16 побед и 2 поражения в карьере. 

Вадим Немков
Федор Емельяненко
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