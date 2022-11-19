Появилось видео полного боя Владимира Минеева и Фернандо Родригеса

Появилось видео полного боя россиянина Владимира Минеева и бразильца Фернандо Родригеса, который стал главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок можно посмотреть по этой ссылке.

Бой состоялся в ночь с 18 на 19 ноября и проходил по правилам кикбоксинга. Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.

32-летний Минеев в разное время владел титулами чемпиона мира по кикбоксингу по версии организаций WKA, WAKO-Pro, WKN и WBKF.

В профессиональной карьере у россиянина 24 победы и 2 поражения в кикбоксинге. Также у него 16 побед, 1 поражении и 1 ничья в ММА.