Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб Нурмагомедов: «Поединок с Гэтжи обещает стать лучшим боем года»

11:58
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Теги:

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на слова своего будущего соперника Джастина Гэтжи.

— Передо мной будет зона, не очень большая, — процитировал Instagram-аккаунт ESPN Гэтжи. — Это будет зона смерти. Я должен нести смертельную угрозу каждый раз, когда Хабиб попадет в эту зону. Уж в чем я хорош, так это в том, чтобы устраивать резню.

— Класс, мне нравятся его слова и уверенность в себе, — написал в комментариях под постом ESPN Нурмагомедов. — Этот бой обещает стать лучшим в году, и мне есть что показать миру.

31-летний Нурмагомедов победил во всех 28 поединках в ММА. У его ровесника Гэтжи 22 победы и два поражения. Их поединок состоится 24 октября.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир