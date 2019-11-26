Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, который состоится 18 апреля на номерном турнире UFC в Бруклине.

Об этом сообщил менеджер непобежденного российского бойца Али Абдель-Азиз, опубликовав соответствующую страницу соглашения в Instagram.

— Чемпион подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном, — написал Абдель-Азиз. — Этот человек давно заслуживает порки, и это произойдет 18 апреля, когда Орел снова приземлится в Бруклине. Это все для фанатов.

Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде в центральном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби.