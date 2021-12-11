Хабиб Нурмагомедов подарит 100 тысяч рублей лучшему бойцу турнира памяти отца в Саратове

10 — 11 декабря в ФОК «Звездный» в Саратове проходит турнир по ММА среди мужчин памяти Абдулманапа Нурмагомедова. В этом году для участия в мемориальном турнире памяти отца Хабиба Нурмагомедова могли заявиться не только любители, но и профессиональные бойцы смешанных единоборств.

«Турнир является настоящим украшением календарного плана Союза ММА России. У него есть статус мастерского турнира. И мы сегодня обсуждали, насколько важно, чтобы он получил статус класса «А». И важно, чтобы он в дальнейшем стал международным. Если мы сможем это реализовать, статус турнира вырастит. В этом году заявок на турнир было около 250, но не все смогли приехать. На сегодняшний день участвует 150 человек в 10 весовых категориях», — рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин на пресс-конференции, посвященной организации и проведению Всероссийских соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

Президент Федерации MMA Саратовской области Даци Дациев, в свою очередь, рассказал о призовом фонде для каждой весовой категории.

«В прошлом году нас поддерживал Хабиб, как и в этом году, за что ему большое спасибо. В этом году у нас гонорар в каждой весовой категории 50 тысяч рублей. Благодаря нашему спонсору Дмитрию Зиброву в весе Хабиба, в категории 70,3 призовые — 150 тысяч рублей. Плюс, Хабиб изъявил желание сделать гонорар лучшему бойцу турнира — 100 тысяч рублей вне зависимости от весовой категории», — сказал Дациев.