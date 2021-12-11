Камил Гаджиев хочет устроить турнир между монахами Шаолиня и монахами из Жадовского монастыря

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил желание устроить турнир по ММА между монахами Шаолиня и монахами из Жадовского монастыря в Ульяновской области.

Близкий товарищ Гаджиева действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев заявил, что Жадовский монастырь является одним из центров подготовки бойцов смешанного стиля в Ульяновской области.

«Мы взяли еще больший объем турниров, которые проведем в регионе, и большую часть из них мы разбили по отдаленным уголкам Ульяновской области. Загружаем периферию. Часто бывает так, что все основывается на личностях — есть тренер по борьбе, значит вся деревня занимается борьбой. Но у нас есть пример Жадовского монастыря, в котором традиционно ребята занимаются смешанными единоборствами. Там уже был кубок и мастерский турнир», — заявил Минеев на пресс-конференции, посвященной организации и проведению Всероссийских соревнований по смешанному боевому единоборству (ММА) памяти Абдулманапа Нурмагомедова.

В дискуссию вмешался Гаджиев, заявив следующее:

«Что касается Жадовского монастыря, кроме шуток, считаю, мы скоро проведем турнир. Хочу устроить матч — что-то среднее между ММА и кикбоксингом — шаолиньских монахов против монахов из Жадовского монастыря», — сказал Гаджиев.

Минеев дал согласие, заявив, что монахи уже готовятся.

«Наши ребята готовятся. Это черные монахи, ничем не уступают шаолиньским», — отреагировал Минеев.

10 — 11 декабря в ФОК «Звездный» в Саратове прошел турнир по ММА среди мужчин памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Событие транслировалось на платформе ММА.РФ.

В Союзе ММА России представили чат-бота на платформе ММА.РФ и университета «Синергии», который позволит привлечь большую аудиторию, понять интересы публики и вовлечь ее во Всероссийский мастерский турнир Абдулманапа Нурмагомедова и последующие турниры.