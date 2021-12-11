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На турнире в Москве произошла массовая драка

21:55

Во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина проводила отборочные бои лига WEF.

Узбек Намазан Самиев быстро выиграл свой бой у киргизского спортсмена и заявил, что готов драться с любым. Когда соперник нашелся, организаторы решили провести дуэль взглядов, во время которой Самиев внезапно нанес сопернику удар коленом в голову. Это повлекло за собой массовую драку, сообщает в Telegram-канале журналист Александр Лютиков.

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Иван Шитик все материалы автора
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