На турнире в Москве произошла массовая драка

Во дворце борьбы имени Ивана Ярыгина проводила отборочные бои лига WEF.

Узбек Намазан Самиев быстро выиграл свой бой у киргизского спортсмена и заявил, что готов драться с любым. Когда соперник нашелся, организаторы решили провести дуэль взглядов, во время которой Самиев внезапно нанес сопернику удар коленом в голову. Это повлекло за собой массовую драку, сообщает в Telegram-канале журналист Александр Лютиков.