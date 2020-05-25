Хабиб Нурмагомедов отказался от тестирования на коронавирус

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался проходить тестирование на коронавирус после заражения отца — Абдулманапа Нурмагомедова, утверждает Telegram-канал Mash.

После ухудшения состояния 57-летнего россиянина его доставили в московскую больницу. По информации источника, 31-летнему Хабибу предложили пройти обследование и сдать тест на коронавирусную инфекцию, но он отказался и попросил уделить внимание отцу.

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова врачи оценивают как тяжелое, он находится в реанимации.