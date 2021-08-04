Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал топ-3 лучших борцов, заявив, что в настоящее время лучшим вне зависимости от весовых категорий является фаворит Олимпиады-2020 россиянин Абдулрашид Садуллаев.

«Номер один сейчас Садуллаев [Абдулрашид]. По-любому, — сказал Хабиб «СЭ» на пресс-конференции, которая состоялась 4 августа в Бишкеке. — Ему равных нет уже столько лет. Он pound-for-pound (лучший вне зависимости от весовых категорий), номер один в мире. Поставил бы Садуллаева на первое место. Есть еще такой борец, который за Белоруссию выступает, он завтра будет бороться — наш земляк. Кадимагомедов [Магомедхабиб] очень хорошо борется. Люблю его схватки смотреть, и я практически все турниры с его участием смотрю. Нахожу в YouTube, и там смотрю его схватки. [Хасан] Яздани есть — иранец. Он очень хорошо борется, в 74 кг. является олимпийским чемпионом. Если не ошибаюсь, то в 86 кг. он в финал вышел. Если выиграет, то станет двукратным олимпийским чемпионом. Много борцов есть».

Хабиб завершил карьеру в ММА, добившись рекорда 29-0. В своем прощальном бою, который состоялся в октябре прошлого года в Абу-Даби, Орел одержал досрочную победу над Джастином Гэтжи.