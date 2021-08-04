Т-34 заявил, что готов подраться с Дациком и Вильдановым в один день

Боец Даниял Эльбаев, известный по прозвищу «Т-34», заявил, что готов подраться с Вячеславом Дациком и Денисом «Большим папой» Вильдановым в один день.

«Большая мамочка, я слышал, у тебя бой в тот же день, что и у меня. Смотри, если твой соперник сольется, я готов в тот же день провести два боя — с Дациком и с тобой! Вообще легко», — приводит РЕН ТВ слова Эльбаева.

Эльбаев проведет поединок против Дацика на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На том же турнире Денис Вильданов проведет бой против Брюса Хлебникова.

Турнир состоится в пятницу, 13 августа. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.